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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин рассказал о военном сотрудничестве с африканскими странами

11:09 24.10.2019 (обновлено: 12:00 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин
СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. У Москвы подписаны договоры в сфере военно-технического сотрудничества с десятками африканских государств, рассказал Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия — Африка".
"Россия заключила соглашения по ВТС с более чем 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе", — уточнил он.
Африканские партнеры активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия и техники, добавил президент. Кроме того, в вузах Минобороны обучаются военные из 20 африканских стран, напомнил он.
Глава государства подчеркнул, что это сотрудничество носит стратегический и долгосрочный характер, а его развитие является одним из приоритетов внешней политики страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на полях саммита Россия - Африка
23 октября, 08:00РИА Новости
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
Во время выступления Путин заявил, что Москва продолжит активно участвовать в разработке стратегической линии по укреплению стабильности на соседнем континенте и обеспечению региональной безопасности.
Также Москва выступает за повышение роли африканских государств в разрешении локальных конфликтов.

"При этом неизменно следуем принципу: африканским проблемам — африканские решения, о чем мы говорили вчера уже с коллегами неоднократно", — подчеркнул российский лидер.

Он призвал усилить совместную борьбу с терроризмом в регионе и предложил сделать политические консультации глав МИД России и стран Африки ежегодными.
"Мы, безусловно, продолжим и практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета безопасности из числа стран Африки", — заключил Путин.
В четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил российскому коллеге посетить 11-12 декабря форум в Асуане по миру и устойчивому развитию. Путин ответил, что поддерживает эту идею.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
Экономический форум Россия - Африка
23 октября, 14:03Сказано в эфире
Военный эксперт: ВТС с Африкой – это не только поставки оружияРоссия в текущем году планирует поставить в страны Африки вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил значение ВТС с африканскими странами.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
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