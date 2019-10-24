Путин рассказал о военном сотрудничестве с африканскими странами

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. У Москвы подписаны договоры в сфере военно-технического сотрудничества с десятками африканских государств, рассказал Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия — Африка".

"Россия заключила соглашения по ВТС с более чем 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе", — уточнил он.

Африканские партнеры активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия и техники, добавил президент. Кроме того, в вузах Минобороны обучаются военные из 20 африканских стран, напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что это сотрудничество носит стратегический и долгосрочный характер, а его развитие является одним из приоритетов внешней политики страны.

Во время выступления Путин заявил, что Москва продолжит активно участвовать в разработке стратегической линии по укреплению стабильности на соседнем континенте и обеспечению региональной безопасности.

Также Москва выступает за повышение роли африканских государств в разрешении локальных конфликтов.

"При этом неизменно следуем принципу: африканским проблемам — африканские решения, о чем мы говорили вчера уже с коллегами неоднократно", — подчеркнул российский лидер.

Он призвал усилить совместную борьбу с терроризмом в регионе и предложил сделать политические консультации глав МИД России и стран Африки ежегодными.

"Мы, безусловно, продолжим и практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета безопасности из числа стран Африки", — заключил Путин.

В четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил российскому коллеге посетить 11-12 декабря форум в Асуане по миру и устойчивому развитию. Путин ответил, что поддерживает эту идею.