Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T11:17Z
https://ria.ru/20191024/1560151436.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156010/60/1560106033_0:10:3242:1834_1036x0_80_0_0_0247dca496ea4913f42b26c664647005.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин рассказал, что мешает развитию стран Африки

11:08 24.10.2019 (обновлено: 11:17 24.10.2019)
467
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Развитию стран Африки мешают терроризм, идеология экстремизма, пиратство и последствия так называемой "Арабской весны", важно наращивать совместные усилия в борьбе с этими проблемами, заявил президент России Владимир Путин.
В рамках выступления на форуме "Россия — Африка" в Сочи Путин отметил, что ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной. Так, по его словам, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняется острый политический и социально-экономический кризис.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:09РИА Новости
Страны Африки становятся опорой многополярной системы мира, заявил Путин
"Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой "Арабской весны", в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке. В этом регионе, а также в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют многочисленные террористические организации... В этой связи считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом", - сказал Путин.
Он добавил, что РФ планирует активизировать контакты между правоохранительными органами, их специальными службами в России и странах Африки, координировать усилия и обмениваться соответствующей информацией.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Вчера, 11:04Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин предложил сделать встречи глав МИД России и стран Африки ежегодными
1210002
Обсудить 2
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин отметил стратегический характер сотрудничества со странами Африки
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Страны Африки становятся опорой многополярной системы мира, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин предложил сделать встречи глав МИД России и стран Африки ежегодными
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о военном сотрудничестве с африканскими странами
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин поддержал проведение форума по миру и устойчивому развитию
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин надеется, что гости саммита "Россия — Африка" оценили прием в Сочи
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Африки в военной сфере
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита Россия - Африка
Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин предложил создать в Африке еще один НИИ эпидемиологии
Эдвард Сноуден
Сноуден не собирается уезжать из России, заявил Кучерена
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Рейтинговое агентство Moody's
В Moody's рассказали о влиянии санкций на Россию
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Лента новостейМолния