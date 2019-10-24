Путин рассказал, что мешает развитию стран Африки

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Развитию стран Африки мешают терроризм, идеология экстремизма, пиратство и последствия так называемой "Арабской весны", важно наращивать совместные усилия в борьбе с этими проблемами, заявил президент России Владимир Путин.

В рамках выступления на форуме "Россия — Африка" в Сочи Путин отметил, что ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной. Так, по его словам, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняется острый политический и социально-экономический кризис.

"Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой "Арабской весны", в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке. В этом регионе, а также в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют многочисленные террористические организации... В этой связи считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом", - сказал Путин.