Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Африки в военной сфере

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия настроена и дальше вести подготовку военных и сотрудников правоохранительных органов стран Африки для обеспечения безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных учебных заведениях. В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из 20 африканских государств. В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях", – сказал Путин на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".