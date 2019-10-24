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РИА Новости

Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Африки в военной сфере

11:08 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия настроена и дальше вести подготовку военных и сотрудников правоохранительных органов стран Африки для обеспечения безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных учебных заведениях. В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из 20 африканских государств. В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях", – сказал Путин на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
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