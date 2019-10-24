СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать в Африке еще один НИИ эпидемиологии и профилактики опасных болезней при содействии России.
"Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья. В Гвинейской республике, например, успешно работает Научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Как представляется, можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра, еще одного. Полагаем полезным дополнять взаимодействие на основе расширения контактов с ведущими африканскими организациями", - сказал Путин на пленарном заседании саммита "Россия — Африка".
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.