Путин предложил создать в Африке еще один НИИ эпидемиологии

"Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья. В Гвинейской республике, например, успешно работает Научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Как представляется, можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра, еще одного. Полагаем полезным дополнять взаимодействие на основе расширения контактов с ведущими африканскими организациями", - сказал Путин на пленарном заседании саммита "Россия — Африка".