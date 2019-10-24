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РИА Новости

Сноуден не собирается уезжать из России, заявил Кучерена

11:06 24.10.2019 (обновлено: 11:29 24.10.2019)
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© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo / Marco Garcia
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не собирается никуда уезжать из РФ, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в России, Анатолий Кучерена.
"На сегодняшний день он (Сноуден) никуда не собирается уезжать, таких планов у него, насколько я знаю, нет", - сказал Кучерена.
Он отметил, что еще в 2013 году Сноуден подал в 27 стран мира прошения о предоставлении ему тогда временного убежища, но никто из этих стран не подтвердил и не ответил на них. "Недавно вдруг МИД Франции заявил, что они готовы рассмотреть вопрос. Ну, слушайте, ну ради бога, пусть рассматривает вопрос. Эдвард принимает решение, где ему жить, как должна его судьба будет дальше складываться", - отметил Кучерена.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Эдвард Сноуден
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