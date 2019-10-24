Сноуден не собирается уезжать из России, заявил Кучерена

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не собирается никуда уезжать из РФ, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в России, Анатолий Кучерена.

"На сегодняшний день он (Сноуден) никуда не собирается уезжать, таких планов у него, насколько я знаю, нет", - сказал Кучерена.

Он отметил, что еще в 2013 году Сноуден подал в 27 стран мира прошения о предоставлении ему тогда временного убежища, но никто из этих стран не подтвердил и не ответил на них. "Недавно вдруг МИД Франции заявил, что они готовы рассмотреть вопрос. Ну, слушайте, ну ради бога, пусть рассматривает вопрос. Эдвард принимает решение, где ему жить, как должна его судьба будет дальше складываться", - отметил Кучерена.