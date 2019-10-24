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РИА Новости

Дегтев: в Москве пройдет серия мероприятий по развитию конкурентной среды

11:06 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобильное движение на Новом Арбате в Москве. Слева - здание Правительства Москвы
Автомобильное движение на Новом Арбате в Москве. Слева - здание Правительства Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Старт проекта "Дни московской конкуренции" показал актуальность темы развития благоприятной конкурентной среды, важность прямого диалога властей и участников контрактной системы - столичных заказчиков и поставщиков, считает глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Первое мероприятие в рамках этого городского проекта - конференция "Конкуренция: рынки, цифры, люди" прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня" В ней приняли участие более тысячи человек: представители бизнеса, органов власти, лидеры общественного мнения и активные горожане . Они обсудили, какие возможности столица предоставляет бизнесу сегодня, как Москва работает над развитием добросовестной конкуренции, а также как продвигается реализация Национального плана развития конкуренции. Столичный Департамент по конкурентной политике выступает организатором проекта.
"Смотреть на экономические процессы через призму конкуренции необходимо. К такому выводу пришли участники стартовой конференции. Насыщенная деловая программа дала возможность ведения прямого разговора представителей органов власти, отраслевых экспертов из числа участников контрактной системы - столичных заказчиков и поставщиков. Потребность в диалоге есть, и он обязательно будет продолжен", - привели в пресс-службе департамента слова Дегтева.
Особое внимание, добавил он, будет уделено анализу вызовов, которые возникают благодаря стремительному проникновению цифровых технологий буквально на все рынки.
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Дегтев сообщил, что в ближайшие два месяца в рамках проекта пройдет серия мероприятий, которые позволят более глубоко погрузиться в тему развития конкурентной среды. Среди них - отраслевые встречи заказчиков, кейс-сессии поставщиков, инвестиционные роуд-шоу, мероприятия для подростковой и студенческой аудиторий.
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Департамент города Москвы по конкурентной политикеГеннадий ДегтевМосква
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