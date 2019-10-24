Дегтев: в Москве пройдет серия мероприятий по развитию конкурентной среды

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Старт проекта "Дни московской конкуренции" показал актуальность темы развития благоприятной конкурентной среды, важность прямого диалога властей и участников контрактной системы - столичных заказчиков и поставщиков, считает глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Первое мероприятие в рамках этого городского проекта - конференция "Конкуренция: рынки, цифры, люди" прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня" В ней приняли участие более тысячи человек: представители бизнеса, органов власти, лидеры общественного мнения и активные горожане . Они обсудили, какие возможности столица предоставляет бизнесу сегодня, как Москва работает над развитием добросовестной конкуренции, а также как продвигается реализация Национального плана развития конкуренции. Столичный Департамент по конкурентной политике выступает организатором проекта.

"Смотреть на экономические процессы через призму конкуренции необходимо. К такому выводу пришли участники стартовой конференции. Насыщенная деловая программа дала возможность ведения прямого разговора представителей органов власти, отраслевых экспертов из числа участников контрактной системы - столичных заказчиков и поставщиков. Потребность в диалоге есть, и он обязательно будет продолжен", - привели в пресс-службе департамента слова Дегтева.

Особое внимание, добавил он, будет уделено анализу вызовов, которые возникают благодаря стремительному проникновению цифровых технологий буквально на все рынки.