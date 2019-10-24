Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента РФ Владимира Путина 11-12 декабря в Асуан на форум по миру и устойчивому развитию.
"Египет принял решение провести в Асуане 11-12 декабря 2019 года форум по вопросам мира и устойчивого развития", - заявил он на пленарной сессии саммита "Россия — Африка".
"Я хотел бы также воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина и моих братьев, глав африканских государств, принять участие в работе этого форума", - добавил он.