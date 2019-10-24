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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию

11:06 24.10.2019 (обновлено: 11:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента РФ Владимира Путина 11-12 декабря в Асуан на форум по миру и устойчивому развитию.
"Египет принял решение провести в Асуане 11-12 декабря 2019 года форум по вопросам мира и устойчивого развития", - заявил он на пленарной сессии саммита "Россия — Африка".
"Я хотел бы также воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина и моих братьев, глав африканских государств, принять участие в работе этого форума", - добавил он.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
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