Задержанный после перестрелки в Ростовской области дает показания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Задержанный после перестрелки в Орловском районе Ростовской области начал давать показания, но к чему они сводятся – пока неизвестно, сообщил РИА Новости в четверг представитель главы Чечни в регионе Имран Исраилов.

По словам Исраилова, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.

"Задержанный дает показания, еще несколько человек остаются в розыске", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие работает с соседями и родственниками погибших.

В областном МВД РИА Новости сообщили, что пока новой информации о случившемся нет. Ранее в полиции агентству сообщили, что розыск причастных к перестрелке ведется в нескольких районах, продолжается работа и на месте ЧП.