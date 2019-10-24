Путин надеется, что гости саммита "Россия — Африка" оценили прием в Сочи

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников первого пленарного заседания саммита "Россия — Африка" на русском и английском языках, выразив надежду, что гости этого международного форума оказались довольны торжественным приёмом от имени российского лидера, который состоялся накануне.

"Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать, надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа, и мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо, ярко проявить уважение к культуре и традициям Африки", - сказал Путин, открывая пленарное заседание.