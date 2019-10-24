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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин надеется, что гости саммита "Россия — Африка" оценили прием в Сочи

11:03 24.10.2019 (обновлено: 11:04 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников первого пленарного заседания саммита "Россия — Африка" на русском и английском языках, выразив надежду, что гости этого международного форума оказались довольны торжественным приёмом от имени российского лидера, который состоялся накануне.
"Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать, надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа, и мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо, ярко проявить уважение к культуре и традициям Африки", - сказал Путин, открывая пленарное заседание.
Он также приветствовал гостей на английском языке. "Dear friends, welcome again", - сказал российский лидер, обращаясь к участникам заседания.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
23 октября, 18:15Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Сочи готовился к форуму "Россия – Африка" почти девять месяцев
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаСочиРоссияВ мире
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