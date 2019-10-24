В Грузии заявили о готовности экстрадировать хакера Сумбаева в Россию

ТБИЛИСИ, 24 окт - РИА Новости. Грузинские правоохранители доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на грузино-российскую границу у таможенно-пропускного пункта "Ларс" для его дальнейшей экстрадиции в РФ, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

"Господин Ярослав Сумбаев доставлен на "Ларс" . Через несколько минут он будет передан российской стороне", - сказала Цулукиани на брифинге после правительственного заседания.