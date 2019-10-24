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РИА Новости

В Грузии заявили о готовности экстрадировать хакера Сумбаева в Россию

10:59 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ТБИЛИСИ, 24 окт - РИА Новости. Грузинские правоохранители доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на грузино-российскую границу у таможенно-пропускного пункта "Ларс" для его дальнейшей экстрадиции в РФ, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.
Город Тбилиси, Грузия
23 октября, 14:24РИА Новости
Защита хакера Сумбаева призвала власти Грузии не передавать его России
"Господин Ярослав Сумбаев доставлен на "Ларс" . Через несколько минут он будет передан российской стороне", - сказала Цулукиани на брифинге после правительственного заседания.
Адвокат Сумбаева Иване Норакидзе заявил РИА Новости, что уточняет, насколько эта информация соответствует действительности.
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Тея ЦулукианиРоссияГрузия
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