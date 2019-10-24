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РИА Новости

Центробанк может разрешить получать бюджетные выплаты через быстрые платежи

10:59 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Банк России планирует разрешить получение бюджетных выплат через Систему быстрых платежей (СБП), следует из проектного документа ЦБ "Стратегия развития национальной платежной системы на период до 2023 года", с копией которого ознакомилось РИА Новости.
Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк - Сбербанк - к ней пока не присоединился.
Здание Центрального Банка РФ
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"Развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (С2С) и юридических лиц (С2B, B2C), а также взаимодействия с бюджетом (С2G, G2C) и государственными информационными системами", - гласит один из пунктов проекта стратегии развития безналичных платежей.
Как говорится в проекте документа, ЦБ будет поддерживать расширение функционала основных инструментов безналичных платежей. Кроме того, для поддержания конкуренции, выявления и предотвращения незаконной деятельности на платежном рынке будет совершенствоваться взаимодействие с контролирующими федеральными органами.
Проект стратегии ЦБ также подразумевает совершенствование надзора за участниками платежного рынка. В частности, могут быть введены инструменты, направленные на предотвращение нарушений и кризисных ситуаций в платежной сфере. Еще одна мера - это внедрение процедур надзора и наблюдения со стороны Банка России за деятельностью новых участников платежного рынка.
ЦБ также планирует расширить взаимодействие с профессиональным сообществом, в том числе для тестирования регуляторных изменений на пилотных группах участников платежного рынка.
"В целях координации деятельности участников платежного рынка по развитию национальной платежной системы Банк России планирует внедрять элементы саморегулирования в платежной сфере", - говорится в проекте стратегии Банка России.
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