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РИА Новости

МИД предупредил россиян о вероятных уличных беспорядках в Барселоне

10:58 24.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о вероятности уличных беспорядков в испанской Барселоне 27 октября в связи с демонстрацией в поддержку каталонских политиков, а также о забастовке работников общественного транспорта в Милане 25 октября.
"Испания, Барселона – 27 октября объявлено о демонстрации в поддержку каталонских политиков; участники акции соберутся в 12.00 по местному времени (13.00 мск) на проспекте Пассеч-де-Грасиа; усиление мер безопасности; вероятность уличных беспорядков", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Также в министерстве сообщили, что в итальянском Милане 25 октября ожидается забастовка работников общественного транспорта.
"С 08.45 до 15.00, а также с 18:00 до 23:00 по местному времени (9.45 до 16.00 и с 19.00 до 00.00 мск) будет приостановлена работа метро, автобусного и трамвайного сообщения; с 21:00 по местному времени (с 22.00 мск) 24 октября на сутки будет прекращено ж/д движение", - говорится в сообщении ДСКЦ.
Также, по данным МИД, 24 октября ожидаются протестные акции ряда профсоюзных объединений в Афинах в Греции. Анонсирован митинг в 11:00 по местному времени (совпадает с мск) на площади Караискаки, в связи с чем будут приняты повышенные меры безопасности.
"В Республике Корея, в Сеуле 24 октября запланирована 24-часовая забастовка таксистов; возможны манифестации, перекрытие дорог; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта", - также отметили в МИД РФ.
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