МИД предупредил россиян о вероятных уличных беспорядках в Барселоне

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о вероятности уличных беспорядков в испанской Барселоне 27 октября в связи с демонстрацией в поддержку каталонских политиков, а также о забастовке работников общественного транспорта в Милане 25 октября.

"Испания, Барселона – 27 октября объявлено о демонстрации в поддержку каталонских политиков; участники акции соберутся в 12.00 по местному времени (13.00 мск) на проспекте Пассеч-де-Грасиа; усиление мер безопасности; вероятность уличных беспорядков", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Также в министерстве сообщили, что в итальянском Милане 25 октября ожидается забастовка работников общественного транспорта.

"С 08.45 до 15.00, а также с 18:00 до 23:00 по местному времени (9.45 до 16.00 и с 19.00 до 00.00 мск) будет приостановлена работа метро, автобусного и трамвайного сообщения; с 21:00 по местному времени (с 22.00 мск) 24 октября на сутки будет прекращено ж/д движение", - говорится в сообщении ДСКЦ.

Также, по данным МИД, 24 октября ожидаются протестные акции ряда профсоюзных объединений в Афинах в Греции. Анонсирован митинг в 11:00 по местному времени (совпадает с мск) на площади Караискаки, в связи с чем будут приняты повышенные меры безопасности.