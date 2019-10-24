В Новосибирской области пропал школьник, возбуждено дело

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, разыскивают силовики и волонтеры, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, 22 октября 2019 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска - мальчика 2004 года рождения. С учетом того, что раньше ребенок никогда не уходил из дома, а поводов для того, чтобы на долгое время уйти, не предупредив родственников, у него не было, следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

"По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учебу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мальчик ростом около 172-275 сантиметров худощавого телосложения. При себе имел школьный рюкзак.

Следователи во взаимодействии с полицейскими и волонтерами ведут розыск без вести пропавшего. В город Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Уже проведен осмотр места жительства пропавшего, а также местность вблизи дома и школы.