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РИА Новости

В Новосибирской области пропал школьник, возбуждено дело

10:58 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, разыскивают силовики и волонтеры, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, 22 октября 2019 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска - мальчика 2004 года рождения. С учетом того, что раньше ребенок никогда не уходил из дома, а поводов для того, чтобы на долгое время уйти, не предупредив родственников, у него не было, следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учебу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что мальчик ростом около 172-275 сантиметров худощавого телосложения. При себе имел школьный рюкзак.
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Следователи во взаимодействии с полицейскими и волонтерами ведут розыск без вести пропавшего. В город Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Уже проведен осмотр места жительства пропавшего, а также местность вблизи дома и школы.
"Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения", - добавили в управлении.
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Следственный комитет РФНовосибирская областьПроисшествия
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