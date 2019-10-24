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РИА Новости

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

10:56 24.10.2019 (обновлено: 11:14 24.10.2019)
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CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeЧашка кофе
Чашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала "Вечерней Москве", почему вредно заменять завтрак чашкой кофе.

"Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте", — объяснила специалист.

Как отмечает Бадалян, утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.
По словам собеседницы агентства, никакой пользы напиток не принесет людям с желчекаменной болезнью, холециститом или билиарным сладжем.
Особый вред утренний кофе может причинить гипертоникам, отметила врач. Такая привычка может привести людей с повышенным давлением к инфаркту или инсульту.
Чашка кофе
26 июня, 11:21РИА Новости
Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Вы уж там определились бы. То полезно, то вредно.
24 октября, 11:37
Сергей Серый
3771013
Руки прочь от кофе, свежемолотый...в кофеварочке...кайф!!!
24 октября, 11:32
Игорь Владимирович
4000006
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