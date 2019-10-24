В Moody's считают, что нацпроекты ускорят темпы роста ВВП России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Реализация национальных проектов приведет к ускорению темпов роста ВВП России до уровня выше текущих 1,5%, заявил вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Волманн (Evan Wohlmann).

"Тринадцать национальных проектов должны повысить темпы роста ВВП выше среднемирового, сократить бедность и продлить жизнь населения. Прогнозы по повышению потенциального роста (экономики - ред.) выше текущих 1,5%", - говорится в презентации, которую представил Волманн на ежегодной конференции Moody's.

"Сейчас примерно рост 1,5%. Цель национальных проектов в том, чтобы повысить рост выше среднего, что можно перевести в прогноз в 3%", - сказал он.

"Конечно, в следующие 25 лет национальные проекты должны улучшить ситуацию, но довольно большой вызов - выполнить эти цели, конечно, с учетом сложностей в ближайшие годы по ряду других проектов", - добавил Волманн.

В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3", прогноз стабильный. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого агентство в среду ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%.