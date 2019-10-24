Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T10:52Z
https://ria.ru/20191024/1560150357.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/104939/46/1049394678_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_06dea1d5fc2a0fc875e969a632b66ffc.jpg
РИА Новости

В Moody's считают, что нацпроекты ускорят темпы роста ВВП России

10:52 24.10.2019
258
© AFP 2019 / Emmanuel DunandРейтинговое агентство Moody's
Рейтинговое агентство Moody's
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Реализация национальных проектов приведет к ускорению темпов роста ВВП России до уровня выше текущих 1,5%, заявил вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Волманн (Evan Wohlmann).
"Тринадцать национальных проектов должны повысить темпы роста ВВП выше среднемирового, сократить бедность и продлить жизнь населения. Прогнозы по повышению потенциального роста (экономики - ред.) выше текущих 1,5%", - говорится в презентации, которую представил Волманн на ежегодной конференции Moody's.
"Сейчас примерно рост 1,5%. Цель национальных проектов в том, чтобы повысить рост выше среднего, что можно перевести в прогноз в 3%", - сказал он.
"Конечно, в следующие 25 лет национальные проекты должны улучшить ситуацию, но довольно большой вызов - выполнить эти цели, конечно, с учетом сложностей в ближайшие годы по ряду других проектов", - добавил Волманн.
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3", прогноз стабильный. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого агентство в среду ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
18 октября, 18:51Рязанская область
Любимов рассказал о преимуществах нацпроектов для регионов
Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3%. Как сообщало министерство, рост ВВП РФ в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении с 1,9% в третьем квартале на фоне замедления потребительского спроса.
831000
Обсудить 0
Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Рейтинговое агентство Moody's
В Moody's рассказали о влиянии санкций на Россию
РИА
Новости
Логотип рейтингового агентства Moody's
Аналитик Moody's рассказал, когда может быть повышен рейтинг России
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Бедность населения не способствует экономическому развитию, заявил Путин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Лента
новостей
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации
Посетитель выставочного центра. Архивное фото
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин поприветствовал участников Евразийского экономического форума
Здание Центрального Банка РФ
Центробанк может разрешить получать бюджетные выплаты через быстрые платежи
Вейп
Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
США хотят оставить Китай без долларов
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С
Комплексы С-400 и "Панцирь-С" впервые перебросили для учений за рубежом
Девушка на площади Независимости в Киеве
Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
США лишают евро возможности стать мировой резервной валютой, заявил Сечин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Лента новостейМолния