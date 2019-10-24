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РИА Новости

Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку

10:49 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейп
Вейп
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вейп. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, внесённую ко второму чтению в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, согласно которым планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку.
В конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
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Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту количества заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.
Комитет Госдумы на заседании в четверг отклонил поправку, внесённую ко II чтению в проект о курилках, которыми планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку. Авторами этой поправки выступили Боярский, а также лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев. Поправкой планировалось приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам. Как ранее отмечал Боярский, это означает, что IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака, а в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах.
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Однако комитет пришёл к выводу, что этой поправкой будет меняться концепция законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом.
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Сергей БоярскийАндрей ИсаевГосдума РФСергей НеверовОбщество
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