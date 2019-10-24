Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.

На заседании в четверг в Лефортовском суде Москвы рассматривается вопрос о продлении меры пресечения Уилану.

"Жалобы удовлетворяются исключительно в пользу обвинения... Имеет место дискриминация, которая касается также моральных норм. Поэтому я прошу об отводе судьи",- сказал Уилан.

В удовлетворении ходатайства было отказано. Ранее такое же решение было вынесено в отношении его просьбы на отвод прокурора.

Также Уилан потребовал открыть заседание, однако суд также отклонил это требование. Прессу пустили в зал заседаний только на вводную часть, само заседание по продлению меры пресечения будет закрытым.

Уилан предъявил претензии и к переводчику, который "зачастую не понимает", что он говорит. При этом обвиняемый несколько раз обратился к присутствующим в зале суда, используя русские фразы. Он также пошутил, что выучил такие фразы, как "одно пиво".

На слушании присутствуют сотрудники американской дипмиссии и посольства Ирландии. Накануне слушаний пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что нужно или предоставить доказательства вины Уилана или отпустить его.