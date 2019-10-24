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РИА Новости

Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

10:47 24.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
На заседании в четверг в Лефортовском суде Москвы рассматривается вопрос о продлении меры пресечения Уилану.
"Жалобы удовлетворяются исключительно в пользу обвинения... Имеет место дискриминация, которая касается также моральных норм. Поэтому я прошу об отводе судьи",- сказал Уилан.
В удовлетворении ходатайства было отказано. Ранее такое же решение было вынесено в отношении его просьбы на отвод прокурора.
Также Уилан потребовал открыть заседание, однако суд также отклонил это требование. Прессу пустили в зал заседаний только на вводную часть, само заседание по продлению меры пресечения будет закрытым.
Гражданин США Пол Уилан в суде
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Уилан предъявил претензии и к переводчику, который "зачастую не понимает", что он говорит. При этом обвиняемый несколько раз обратился к присутствующим в зале суда, используя русские фразы. Он также пошутил, что выучил такие фразы, как "одно пиво".
На слушании присутствуют сотрудники американской дипмиссии и посольства Ирландии. Накануне слушаний пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что нужно или предоставить доказательства вины Уилана или отпустить его.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
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Пол УиланРоссияСШАПроисшествия
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