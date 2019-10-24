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РИА Новости

Лавров обсудит с главой МИД Норвегии тему безопасности на Крайнем Севере

10:43 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в норвежский Киркенес обсудит с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и тему безопасности на Крайнем Севере, сообщили в МИД.
Лавров посетит норвежский город Киркенес 24-25 октября по приглашению главы МИД Норвегии Сёрейде. Визит приурочен к 75-летию освобождения Красной Армией Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.
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"Двадцать пятого октября состоятся переговоры министров иностранных дел, в ходе которых будут обсуждены состояние двустороннего политдиалога, перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, проблематика хозяйственного и научного присутствия России на архипелаге Шпицберген. Особое внимание будет уделено теме безопасности на Крайнем Севере", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
Также состоится обмен мнениями по взаимодействию в форматах регионального сотрудничества на Севере, включая Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, актуальным международным проблемам. Как сообщили в МИД РФ, на переговорах министры обсудят планы развития вооруженных сил Норвегии. "Рассчитываем, что норвежская сторона представит свои аргументы, объясняющие активные военные приготовления у российских границ", - говорится в комментарии.
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Министерство сообщило, что в Киркенесе Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям и памятнику матерям военного времени, в церемонии будут принимать участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг и глава МИД Сёрейде.
Также Лавров встретится с российскими и норвежскими ветеранами Второй мировой войны и примет участие в открытии выставки, посвященной 70-летию Договора между правительством СССР и правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года. Норвежской стороне будут переданы копии ряда архивных документов.
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В комментарии МИД РФ отмечается, что РФ заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. "Выступаем за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в регионе, сохранение его деполитизированного характера и ориентированности на достижение конкретных практических результатов. Исходим из того, что схожие позиции занимают и наши норвежские соседи", - говорится в сообщении.
"Рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества с Норвегией в рамках Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в период ее председательства в этой организации в 2019-2021 годах", - также сообщили в министерстве.
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В октябре 1944 года войска Карельского фронта и корабли Северного флота провели Петсамо-Киркенесскую операцию по разгрому 20-й горной немецкой армии в Северной Финляндии. В ее результате был освобожден район Печенги и ликвидирована угроза порту Мурманск, а также наступление советских войск привело к освобождению Восточного Финнмарка в Норвегии. Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации.
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