Лавров обсудит с главой МИД Норвегии тему безопасности на Крайнем Севере

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в норвежский Киркенес обсудит с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и тему безопасности на Крайнем Севере, сообщили в МИД.

Лавров посетит норвежский город Киркенес 24-25 октября по приглашению главы МИД Норвегии Сёрейде. Визит приурочен к 75-летию освобождения Красной Армией Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.

"Двадцать пятого октября состоятся переговоры министров иностранных дел, в ходе которых будут обсуждены состояние двустороннего политдиалога, перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, проблематика хозяйственного и научного присутствия России на архипелаге Шпицберген. Особое внимание будет уделено теме безопасности на Крайнем Севере", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Также состоится обмен мнениями по взаимодействию в форматах регионального сотрудничества на Севере, включая Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, актуальным международным проблемам. Как сообщили в МИД РФ, на переговорах министры обсудят планы развития вооруженных сил Норвегии. "Рассчитываем, что норвежская сторона представит свои аргументы, объясняющие активные военные приготовления у российских границ", - говорится в комментарии.

Министерство сообщило, что в Киркенесе Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику советским воинам-освободителям и памятнику матерям военного времени, в церемонии будут принимать участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг и глава МИД Сёрейде.

Также Лавров встретится с российскими и норвежскими ветеранами Второй мировой войны и примет участие в открытии выставки, посвященной 70-летию Договора между правительством СССР и правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года. Норвежской стороне будут переданы копии ряда архивных документов.

В комментарии МИД РФ отмечается, что РФ заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. "Выступаем за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в регионе, сохранение его деполитизированного характера и ориентированности на достижение конкретных практических результатов. Исходим из того, что схожие позиции занимают и наши норвежские соседи", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества с Норвегией в рамках Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в период ее председательства в этой организации в 2019-2021 годах", - также сообщили в министерстве.