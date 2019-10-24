В Чечне похоронят трех братьев, погибших в перестрелке в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Двух родных братьев и их кузена, погибших во время перестрелки в Орловском районе Ростовской области, похоронят в Чечне в четверг, сообщил РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", задержан один подозреваемый.

По словам Исраилова, тела троих погибших в среду были перевезены из Ростовской области в Чечню. "Это два родных брата и двоюродный. Сегодня их похоронят в селе Самашки в Чечне", - сказал собеседник агентства, уточнив, что там у них живет мама и другие родственники.