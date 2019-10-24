В Чечне похоронят трех братьев, погибших в перестрелке в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Двух родных братьев и их кузена, погибших во время перестрелки в Орловском районе Ростовской области, похоронят в Чечне в четверг, сообщил РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", задержан один подозреваемый.
По словам Исраилова, тела троих погибших в среду были перевезены из Ростовской области в Чечню. "Это два родных брата и двоюродный. Сегодня их похоронят в селе Самашки в Чечне", - сказал собеседник агентства, уточнив, что там у них живет мама и другие родственники.
Решение по месту похорон двух других погибших, по словам Исраилова, пока не принято. "Один из них из другой семьи, между которыми был конфликт. По второму, предварительно, личность еще устанавливают", - добавил он.