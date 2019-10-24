Руанда рассчитывает на опыт и знания России в геологоразведке

"В Руанде мы прекрасно понимаем, что разведка играет огромную роль. Мы должны четко понимать, чем мы располагаем, какие у нас запасы, какие объёмы, как они могут быть использованы - и как раз в этом мы смотрим на партнёрство с Россией. Мы уже вступили на путь геологоразведки и надеемся, что знания и опыт, накопленный в России, позволят нам это делать", - сказал он.