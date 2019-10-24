Руанда рассчитывает на опыт и знания России в геологоразведке

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Руанда заинтересована в развитии сотрудничества с Россией по геологоразведке, заявил главный исполнительный директор Совета горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Руанды Франсис Гатаре на форуме "Россия — Африка".
"В Руанде мы прекрасно понимаем, что разведка играет огромную роль. Мы должны четко понимать, чем мы располагаем, какие у нас запасы, какие объёмы, как они могут быть использованы - и как раз в этом мы смотрим на партнёрство с Россией. Мы уже вступили на путь геологоразведки и надеемся, что знания и опыт, накопленный в России, позволят нам это делать", - сказал он.
Гатаре напомнил, что российские учёные участвовали в геологоразведке в Руанде в 2016 году.
"Мы подписали меморандум с "Росгеологией", и мы будем продолжать эту работу и в этом будем полагаться на знания и опыт России", - отметил он.
"Росгеология" 23 октября подписала соглашение об основных условиях технического взаимодействия с Советом горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Руанды. В рамках соглашения предполагается заключение договора на выполнение "Росгеологией" работ по созданию физико-механического и химико-аналитического лабораторного комплекса. Также "Росгеология" может провести геолого-геофизическую разведку озера Киву на наличие углеводородного потенциала в Руанде. Кроме того, "Росгеология" окажет содействие Руанде в развитии минерально-сырьевой базы редкоземельных элементов.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.