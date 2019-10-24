Путин поприветствовал участников Евразийского экономического форума

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников XII Евразийского экономического форума, отметив, что мероприятие ежегодно собирает видных политиков и предпринимателей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Ваши встречи, ежегодно собирающие видных политиков и предпринимателей, дипломатов и учёных, экспертов и журналистов из многих государств, позволяют предметно обсуждать самые различные аспекты экономического сотрудничества на Евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что центральной темой нынешнего форума является объединяющая роль, "которую призвано сыграть бизнес-сообщество на гигантской территории, простирающейся от Атлантики до Тихого океана".

Путин подчеркнул, что участникам форума предстоит рассмотреть возможности эффективного развития Евразии, оценить перспективы наращивания, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, развития транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, внедрения передовых технологий и реализации природоохранных инициатив. Президент также подтвердил, что Россия открыта для работы по этим направлениям и готова расширять партнерство со всеми заинтересованными странами.

"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и продуктивными, послужат расширению многопланового сотрудничества между странами и народами Евразии", - добавил президент.

Двенадцатый Евразийский экономический форум в четверг начинает свою работу в Вероне, где участники обсудят тенденции на глобальном энергетическом рынке и работу финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов.