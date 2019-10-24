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РИА Новости

Путин поприветствовал участников Евразийского экономического форума

10:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников XII Евразийского экономического форума, отметив, что мероприятие ежегодно собирает видных политиков и предпринимателей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Ваши встречи, ежегодно собирающие видных политиков и предпринимателей, дипломатов и учёных, экспертов и журналистов из многих государств, позволяют предметно обсуждать самые различные аспекты экономического сотрудничества на Евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что центральной темой нынешнего форума является объединяющая роль, "которую призвано сыграть бизнес-сообщество на гигантской территории, простирающейся от Атлантики до Тихого океана".
Путин подчеркнул, что участникам форума предстоит рассмотреть возможности эффективного развития Евразии, оценить перспективы наращивания, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, развития транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, внедрения передовых технологий и реализации природоохранных инициатив. Президент также подтвердил, что Россия открыта для работы по этим направлениям и готова расширять партнерство со всеми заинтересованными странами.
"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и продуктивными, послужат расширению многопланового сотрудничества между странами и народами Евразии", - добавил президент.
Река Адидже в Вероне
17 октября, 11:33Радио Sputnik
В Вероне обсудят вопросы экономического сотрудничества евразийских стран
Двенадцатый Евразийский экономический форум в четверг начинает свою работу в Вероне, где участники обсудят тенденции на глобальном энергетическом рынке и работу финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов.
Основная тема мероприятия – "Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана".
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ЕвразияВеронаВладимир ПутинРоссияИталияЭкономика
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