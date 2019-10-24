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РИА Новости

Суд отказал Уилану в отводе прокурора

10:35 24.10.2019 (обновлено: 10:45 24.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обвиненный в шпионаже в РФ гражданин США Пол Уилан на слушаниях в Лефортовском суде Москвы в четверг заявил об отводе прокурора на основании того, что тот якобы не рассматривает его жалобы, суд отказался сделать это, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании рассматривается вопрос о продлении меры пресечения.
"Прокурор отказывается говорить со мной, было уже больше 12 жалоб, они связаны с нарушением конвенции по правам человека, в том числе по статьям 1,36 и так далее ",- рассказал Уилан.
По его словам, он также жаловался на охрану, которая якобы угрожала ему пистолетом.
Гражданин США Пол Уилан в суде
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"Жалобы не удовлетворялись, поэтому я прошу об отводе прокурора", - сказал Уилан.
Судья отказал в удовлетворении этой просьбы.
На слушании присутствуют сотрудники американской дипмиссии и посольства Ирландии.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
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Пол УиланРоссияСШАПроисшествия
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