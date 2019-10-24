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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии дали старт проекту "Цифровая школа"

10:31 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭлектронный урок в школе
Электронный урок в школе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электронный урок в школе
ЧЕБОКСАРЫ, 24 окт – РИА Новости. В Чувашии стартовал проект "Цифровая школа", в котором принимают 146 школ и 341 класс из 20 муниципалитетов республики, среди которых школы городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Алатырь, Чебоксарский и Цивильский районы и другие, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и молодежной политики.
Цель проекта, в котором участвуют 256 педагогов, прошедших повышение квалификации по методикам проведения цифровых уроков и внедрению новых элементов в образовательный процесс: повышение успеваемости детей по математике с 5 по 9 классы и организация усиленной подготовки к экзаменационным срезам – Всероссийских проверочных работ (ВПР) и государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). Ученики классов, вошедших в проект, будут осваивать предмет по смешанной методике, в которой к классическим урокам добавлены регулярные занятия в компьютерном классе на цифровой образовательной платформе Учи.ру.
"В условиях цифровой среды обучения у учащихся формируются многие важнейшие качества и умения, востребованные современным обществом: информационная активность и медиаграмотность, способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, готовность работать в команде. И одно из главных преимуществ образовательной платформы Учи.ру то, что продукт рассчитан на каждого отдельного ребенка, открывая ему путь к саморазвитию и самообразованию. А для педагогов - это возможность провести урок на более высоком уровне, насыщая информацией, помогая быстро провести комплексную проверку усвоения знаний", - сказал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов.
В пресс-службе напомнили, что в августе этого года министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики подписало соглашение с лидером цифрового школьного образования образовательной платформой Учи.ру, предусматривающее развитие сотрудничества по направлениям задач национального проекта "Образование" и приоритетного федерального проекта "Цифровая образовательная среда". В рамках сотрудничества планируется реализовывать образовательные проекты по повышению качества образования и повышать уровень цифровизации школьного образования.
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