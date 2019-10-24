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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал увеличение периода выплаты накопительной пенсии

10:28 24.10.2019
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, в течение которого человек будет получать пенсию) на 2020 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода - с 252 до 258 месяцев.
"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев", - говорится в проекте закона.
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25 декабря 2018, 20:02РИА Новости
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
Как ранее планировали в Минтруде, в соответствии с методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год должен составить 263 месяца.
Однако, для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на полгода – с 252 до 258 месяцев.
Думский комитет по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение законопроект поддержать и рекомендовать Госдуме принять его в первом чтении. Комитет предлагает ГД рассмотреть в первом чтении законопроект 5 ноября.
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