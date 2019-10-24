Медведи и волки стали выходить к поселкам в четырех районах Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Дикие животные стали выходить к поселкам в четырех районах Карелии, здесь созданы мобильные группы, которые проводят постоянное патрулирование территорий, сообщает республиканское министерство природных ресурсов и экологии.

Частые появления диких зверей зафиксированы в поселках Пиндуши Медвежьегорского района, Ледмозеро Муезерского района, Приморский и Чупа Лоухского района, а также в окрестностях Кеми.

Сообщается, что в четверг одна из мобильных оперативных групп добыла волка рядом с Кемью.

"Охотинспектор Кемского района Александр Чистяков и охотник Сергей Бурдюг патрулировали лес по жалобам жителей района. Выследить волка удалось вблизи города", - отмечается на странице правительства Карелии в соцсети ВКонтакте.

На особом контроле остается ситуация в поселке Надвоицы, куда приходил волк. Пока повторных выходов хищника к людям не зафиксировано.

"Министерство природных ресурсов и экологии республики Карелия проводит оперативную работу по обеспечению безопасности населения в связи с выходом хищных животных к населенным пунктам. Так, по решению оперативного штаба Минприроды Карелии были созданы четыре мобильные группы для немедленного реагирования в Медвежьегорском, Кемском, Муезерском и Лоухском районах", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб в настоящее время работает в режиме повышенной готовности. Мобильные группы проводят постоянное патрулирование территорий и поддерживают круглосуточное дежурство. В администрации районов переданы все контактные данные охотников, охотинспекторов для незамедлительного реагирования в случае появления хищников.