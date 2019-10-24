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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Компания "Ростеха" договорилась о реализации горнорудных проектов в Африке

10:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. АО "Гипроцветмет" (входит в холдинг "РТ-Развитие бизнеса" госкорпорации "Ростех") совместно с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), группой "Ви Холдинг" и РЭЦ подписали в рамках экономического форума "Россия-Африка" соглашение по созданию межгосударственной платформы для реализации горнорудных проектов в странах Африки, говорится в сообщении "Ростеха".
"Соглашение предусматривает разработку комплексной системы сотрудничества между Россией и заинтересованными странами Африки, панафриканскими финансовыми институтами и инвесторами для создания инструментов выполнения и финансирования аналитических, геологоразведочных и изыскательских работ в целях выявления, изучения и дальнейшего освоения перспективных и инвестиционно-привлекательных горнорудных объектов в африканских странах", - поясняет госкорпорация.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
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Предполагается, что Афрэксимбанк, акционером которого является Российская Федерация в лице РЭЦ, выступит в проекте в качестве организатора финансирования и координатора по взаимодействию с африканскими странами-партнерами, группа "Ви Холдинг" – в качестве профильного партнера с масштабным опытом реализации горнорудных проектов в Африке, РЭЦ окажет поддержку участникам проекта в экспортной деятельности и освоении новых рынков, а "Гипроцветмет" – в предоставлении комплексных инжиниринговых и сервисных услуг для экспертизы и реализации горнорудных проектов в Африке.
"Гипроцветмет" готов к взаимодействию с заинтересованными сторонами из стран Африки и имеет масштабный опыт реализации проектов, в том числе и за рубежом. Подписанное сегодня соглашение о создании межгосударственной платформы позволит комплексно подойти к вопросам реализации горнорудных проектов в Африке, а также эффективно объединить усилия и компетенции сторон для успешной работы в данном регионе", – отметил председатель совета директоров компании Михаил Ульянов.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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