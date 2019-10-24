Компания "Ростеха" договорилась о реализации горнорудных проектов в Африке

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. АО "Гипроцветмет" (входит в холдинг "РТ-Развитие бизнеса" госкорпорации "Ростех") совместно с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), группой "Ви Холдинг" и РЭЦ подписали в рамках экономического форума "Россия-Африка" соглашение по созданию межгосударственной платформы для реализации горнорудных проектов в странах Африки, говорится в сообщении "Ростеха".

"Соглашение предусматривает разработку комплексной системы сотрудничества между Россией и заинтересованными странами Африки, панафриканскими финансовыми институтами и инвесторами для создания инструментов выполнения и финансирования аналитических, геологоразведочных и изыскательских работ в целях выявления, изучения и дальнейшего освоения перспективных и инвестиционно-привлекательных горнорудных объектов в африканских странах", - поясняет госкорпорация.

Предполагается, что Афрэксимбанк, акционером которого является Российская Федерация в лице РЭЦ, выступит в проекте в качестве организатора финансирования и координатора по взаимодействию с африканскими странами-партнерами, группа "Ви Холдинг" – в качестве профильного партнера с масштабным опытом реализации горнорудных проектов в Африке, РЭЦ окажет поддержку участникам проекта в экспортной деятельности и освоении новых рынков, а "Гипроцветмет" – в предоставлении комплексных инжиниринговых и сервисных услуг для экспертизы и реализации горнорудных проектов в Африке.

"Гипроцветмет" готов к взаимодействию с заинтересованными сторонами из стран Африки и имеет масштабный опыт реализации проектов, в том числе и за рубежом. Подписанное сегодня соглашение о создании межгосударственной платформы позволит комплексно подойти к вопросам реализации горнорудных проектов в Африке, а также эффективно объединить усилия и компетенции сторон для успешной работы в данном регионе", – отметил председатель совета директоров компании Михаил Ульянов.