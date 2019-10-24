Роскачество представит стандарты "зеленой продукции"

"В ближайшее время должны быть представлены на утверждение шесть национальных стандартов, регламентирующих принципы и определения такой продукции, при производстве которой минимизируется ущерб окружающей среде. На первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельхозсырью и удобрениям. Дальше эти категории можно будет расширить", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на замруководителя организации Елену Саратцеву.