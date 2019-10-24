Роскачество представит стандарты "зеленой продукции"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Национальные стандарты, регламентирующие принципы и определение "зеленой продукции", будут в ближайшее время представлены на рассмотрение в Росстандарт, говорится в сообщении Роскачества.
"В ближайшее время должны быть представлены на утверждение шесть национальных стандартов, регламентирующих принципы и определения такой продукции, при производстве которой минимизируется ущерб окружающей среде. На первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельхозсырью и удобрениям. Дальше эти категории можно будет расширить", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на замруководителя организации Елену Саратцеву.
Закон "Об органической продукции" вступает в силу в январе 2020 года. Он вводит официальное определение этого понятия, устанавливает нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации такой продукции. Между тем, помимо органики, отдельно будет выделяться сельхозпродукция, выращенная или произведенная с использованием методов бережного отношения к окружающей среде.
"Проект соответствующего закона уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму", - сообщается в пресс-релизе. Документ, в частности, вводит четкое разделение понятий "органическая" и "зеленая" продукция, а также предусматривает создание для нее государственного реестра. "Избавить потребителей от путаницы, связанной с введением двух новых терминов, призваны и "зеленые" стандарты, разработкой которых занимается возглавляемый Роскачеством проектный технический комитет", - отмечается в сообщении.
Организация также напоминает, что в текущем году планируется рассмотреть первую редакцию стандарта для продукции органического производства, которая приравнивает в слова "эко" и "био" ее маркировке с регламентом Еврокомиссии 834. Согласно этому регламенту, понятия "органик", "био", "эко" и производные от них, по отдельности или вместе, на любом из языков идентичны и могут использоваться только для маркировки органической продукции.