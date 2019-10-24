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РИА Новости

В Moody's рассказали о влиянии санкций на Россию

10:17 24.10.2019
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© AP Photo / Mark LennihanРейтинговое агентство Moody's
Рейтинговое агентство Moody's
© AP Photo / Mark Lennihan
Рейтинговое агентство Moody's. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Способность властей РФ противостоять внешним шокам усилилась, однако риск введения новых санкций против РФ усложнит достижение целей по повышению экономического роста, заявил вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Волманн (Evan Wohlmann).
"Способность правительства России противостоять внешним шокам усилилась, включая дальнейшие санкции, более жесткие санкции. Августовские санкции оказались слабее, чем ожидалось, однако они делают выпуск облигаций более сложной задачей", - сказал он.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20РИА Новости
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
"Мы видим, что риск новых санкций является характеристикой российского кредитного профиля. И в целом, добиться реализации амбиций по увеличению темпов роста и уровня жизни будет сложнее с учетом риска введения новых и диверсификации текущих санкций в будущем", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции Moody's.
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3", прогноз стабильный. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого агентство в среду ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%.
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