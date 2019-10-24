Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T10:16Z
https://ria.ru/20191024/1560148508.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156010/29/1560102996_78:0:1422:756_1036x0_80_0_0_6b596a6a528462a60f25872a3a4a1c27.jpg
РИА Новости

Один из пострадавших в перестрелке в Ростовской области пошел на поправку

10:16 24.10.2019
243
© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области пошел на поправку, второй остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Задержан один подозреваемый, разыскиваются другие причастные.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 октября, 20:40РИА Новости
Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом
По словам собеседника, оба пострадавших находятся в реанимации. "У одного состояние стабильно тяжелое. Второго, скорее всего, сегодня будем переводить (из реанимации - ред.), он в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести", - сказал представитель больницы.
Ранее в областном минздраве РИА Новости сообщили, что в больницу, где находятся пострадавшие, были направлены областные специалисты.
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
23 октября, 02:20РИА Новости
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
201013
Обсудить 0
Перестрелка между фермерами в Ростовской областиРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Задержанный после перестрелки в Ростовской области дает показания
РИА
Новости
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Чечне похоронят трех братьев, погибших в перестрелке в Ростовской области
Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
В Чечне похоронили троих погибших в перестрелке в Ростовской области
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Родственник убитого в Ростовской области фермера рассказал о перестрелке
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области
Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
К перестрелке под Ростовом привели не законы о земле, считают в заксобрании
Концентрационный лагерь
В России впервые обнародовали документы о финских концлагерях в Карелии
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи. 24 октября 2019
Попова предупредила, что антибиотики могут перестать действовать
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Следственные действия на месте убийства в Ростовской области
СК опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Лента новостейМолния