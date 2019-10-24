Один из пострадавших в перестрелке в Ростовской области пошел на поправку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области пошел на поправку, второй остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Задержан один подозреваемый, разыскиваются другие причастные.

По словам собеседника, оба пострадавших находятся в реанимации. "У одного состояние стабильно тяжелое. Второго, скорее всего, сегодня будем переводить (из реанимации - ред.), он в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести", - сказал представитель больницы.