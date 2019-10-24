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РИА Новости

Россия пригласила Замбию и Эфиопию в программу списания долга

10:14 24.10.2019 (обновлено: 10:29 24.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия приглашает Замбию, Эфиопию и другие страны Африки активнее участвовать в программе облечения долгового бремени в обмен на помощь в развитии, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, выступая на форуме "Россия-Африка".
"Есть возможность использовать эту схему - "долг в обмен на помощь" с Республикой Замбия, с Эфиопией. Но власти там несколько тормозят, что называется. Может быть, каким-то образом мои слова будут услышаны", - сказал Сторчак.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Россия - Африка в Сочи
23 октября, 13:18Радио Sputnik
Россия списала долги стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов
Он отметил, что Россия постепенно налаживает сотрудничество с африканскими странами в части облегчения их долгового бремени, чтобы они могли направить на проекты развития освободившиеся ресурсы.
Накануне, выступая на форуме, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 миллиардов долларов.
Россия также запустила с рядом африканских государств совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста. "Я хочу сказать, что у нас хорошо проекты "долг в обмен на помощь" идут с Республикой Мадагаскар, у нас есть неплохие наработки с Республикой Танзания, с Республикой Мозамбик", - сказал Сторчак.
"Хотелось бы, чтобы коллеги из африканских стран присмотрелись к опыту Мадагаскара, где действительно идёт активное взаимодействие", - добавил он.
Экономический форум Россия - Африка
23 октября, 20:19Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Африка заинтересована в российских инвесторах, считает эксперт
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Сергей СторчакАфрикаРоссияЭкономика
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