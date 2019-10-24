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РИА Новости

Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами

10:06 24.10.2019 (обновлено: 12:51 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание центрального офиса Сбербанка в Москве
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сбербанк опроверг сообщения об очередной утечке персональных данных его клиентов, заявив, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.
"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", — сказали РИА Новости в банке.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Вчера, 09:34РИА Новости
Эксперт прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанка
О том, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке, написала на днях газета "Коммерсант". По ее сведениям, в этой базе порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, домашний адрес, телефон и т. д.) граждан, которые брали в Сбербанке кредит или имеют кредитные карты. Особенность утечки состоит в том, что, помимо этих данных, покупателям предлагают и запись последнего разговора клиента с кол-центром банка. Кроме того, об утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка сообщили "Известия".
В октябре Сбербанк признал, что у него произошла утечка учетных записей по кредитным картам, касающаяся порядка 200 человек. Но позже выяснилось, что сотрудник банка продал в теневом интернете пять тысяч учетных записей. При этом Сбербанк подчеркивал, что значительное количество из них устарело и было неактивно, а клиенты деньги не потеряли.
Ноутбук
11 октября, 03:45РИА Новости
В России могут появиться кибер-юристы, решающие проблемы с утечками данных
926722950
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Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
На утверждение прессухи Сбербанка, что "утечки не было", бла-бла, "слухи и домыслы", целесообразно задать вопрос: "откуда вы знаете?" )))
24 октября, 10:22
Gloomy Humorist
1100003
Издания можно смело привлекать за такие вбросы... и приучать их проверять достоверность информации перед публикациями...
24 октября, 11:24
Один Скандинавский
3100010
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