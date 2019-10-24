Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сбербанк опроверг сообщения об очередной утечке персональных данных его клиентов, заявив, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.

"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", — сказали РИА Новости в банке.

О том, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке, написала на днях газета " Коммерсант ". По ее сведениям, в этой базе порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, домашний адрес, телефон и т. д.) граждан, которые брали в Сбербанке кредит или имеют кредитные карты. Особенность утечки состоит в том, что, помимо этих данных, покупателям предлагают и запись последнего разговора клиента с кол-центром банка. Кроме того, об утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка сообщили " Известия ".