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РИА Новости

В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей

09:36 24.10.2019 (обновлено: 15:38 24.10.2019)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления. Видео инцидента опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Внезапно животное набросилось на стоявшего рядом дрессировщика.
Другой сотрудник цирка начал бить зверя ногами, однако медведь не обращал на это внимания. После этого мужчине пришлось применить электрический шокер.
Сообщается, что дрессировщик остался жив.
Бурый медведь
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КарелияПроисшествия
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24 октября, 10:39
OFOlga Fancelli
12720106
Надо проверить этот цирк. Чем вообще думали эти дрессировщики ? Никаких ограждений нет. А если бы медведь на зрителей, на детей кинулся???
24 октября, 10:09
Руслан Петров
9101002
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