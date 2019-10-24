Четвертый энергоблок Ровенской АЭС на Украине подключили к сети

КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Четвертый энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к сети после ремонта, сообщила в четверг пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"В 6.32 (совпадает с мск) 24 октября 2019 года энергоблок №4 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) подключили к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, который длился с 9 августа. Сейчас выполняется плановое повышение мощности энергоблока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 8.00 (совпадает с мск) четверга в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2070 МВт, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

В компании отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.