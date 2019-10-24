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РИА Новости

"Роскосмос" по просьбе НАСА перенес запуск "Прогресса" к МКС на 1 декабря

09:33 24.10.2019 (обновлено: 11:01 24.10.2019)
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© Фото : КЦ "Южный"/РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а
© Фото : КЦ "Южный"/Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" отправится на Международную космическую станцию 1 декабря, сообщило НАСА. Ранее старт был запланирован на 6 декабря.
В начале октября официальный представитель американского ведомства рассказал РИА Новости, что Вашингтон попросил перенести запуск, чтобы не помешать намеченной на 6 декабря стыковке грузового корабля США Dragon.
В "Роскосмосе" подтвердили эту информацию и рассказали, что назначена новая дата.
На сайте НАСА отмечается, что теперь запуск с Байконура планируется 1 декабря в 14:29 мск, а его стыковка с МКС должна произойти 3 декабря в 16:41 мск.
Грузовой корабль производства компании Илона Маска SpaceX Dragon отправят к МКС 4 декабря в 20:48 мск. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его "захватит" и пристыкует рука-манипулятор.
Это не первый случай, когда НАСА или "Роскосмос" переносят запуск, чтобы избежать накладок.
Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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23 октября, 11:31РИА Новости
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