"Роскосмос" по просьбе НАСА перенес запуск "Прогресса" к МКС на 1 декабря

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" отправится на Международную космическую станцию 1 декабря, сообщило НАСА. Ранее старт был запланирован на 6 декабря.

В начале октября официальный представитель американского ведомства рассказал РИА Новости, что Вашингтон попросил перенести запуск, чтобы не помешать намеченной на 6 декабря стыковке грузового корабля США Dragon.

В "Роскосмосе" подтвердили эту информацию и рассказали, что назначена новая дата.

На сайте НАСА отмечается, что теперь запуск с Байконура планируется 1 декабря в 14:29 мск, а его стыковка с МКС должна произойти 3 декабря в 16:41 мск.

Грузовой корабль производства компании Илона Маска SpaceX Dragon отправят к МКС 4 декабря в 20:48 мск. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его "захватит" и пристыкует рука-манипулятор.

Это не первый случай, когда НАСА или "Роскосмос" переносят запуск, чтобы избежать накладок.