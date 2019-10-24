Эксперт прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Данные клиентов Сбербанка, которые якобы были опубликованы на черном рынке в сети, могут быть устаревшими, заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

"С начала 2019 года Сбербанк приложил много усилий для сохранения конфиденциальности данных клиентов. Сейчас получить оптовые массивы информации по клиентской базе стало существенно сложнее, чем раньше, поэтому, скорее всего, речь может идти об устаревших базах, которые хотят реализовать пока они окончательно не утратили актуальность", - считает он.

Сбербанк в октябре сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.