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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанка

09:34 24.10.2019 (обновлено: 09:36 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Данные клиентов Сбербанка, которые якобы были опубликованы на черном рынке в сети, могут быть устаревшими, заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Сотрудник в офисе
23 октября, 09:42РИА Новости
Глава Group-IB рассказал, почему происходят утечки данных пользователей
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. По словам одного из продавцов, он располагает базой данных о заемщиках на 1 миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени. Помимо стандартных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка, пишет газета.
"С начала 2019 года Сбербанк приложил много усилий для сохранения конфиденциальности данных клиентов. Сейчас получить оптовые массивы информации по клиентской базе стало существенно сложнее, чем раньше, поэтому, скорее всего, речь может идти об устаревших базах, которые хотят реализовать пока они окончательно не утратили актуальность", - считает он.
Сбербанк в октябре сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.
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