На Украине попал в ДТП автобус Киев — Варшава, водитель погиб

ДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019

© Фото : ГУ ДСНС України у Рівненській області ДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Автобус международного значения Киев — Варшава попал в ДТП с грузовым автомобилем в Ровенской области Украины, в результате погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 3.25 (совпадает с мск) на автодороге Киев — Варшава, вблизи села Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса Неоплан, который двигался из Киева в Варшаву и грузового автомобиля. В результате ДТП второй водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса госпитализированы", - говорится в сообщении на сайте службы.

Всего в автобусе ехал 31 пассажир, из них 13 человек - подростки. Для оказания помощи были привлечены три единицы спецтехники и девять спасателей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.