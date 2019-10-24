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РИА Новости

На Украине попал в ДТП автобус Киев — Варшава, водитель погиб

09:21 24.10.2019 (обновлено: 10:10 24.10.2019)
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© Фото : ГУ ДСНС України у Рівненській областіДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019
ДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Рівненській області
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Автобус международного значения Киев — Варшава попал в ДТП с грузовым автомобилем в Ровенской области Украины, в результате погиб водитель, трое пассажиров госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 3.25 (совпадает с мск) на автодороге Киев — Варшава, вблизи села Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса Неоплан, который двигался из Киева в Варшаву и грузового автомобиля. В результате ДТП второй водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса госпитализированы", - говорится в сообщении на сайте службы.
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© Фото : ГУ ДСНС України у Рівненській областіДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019
ДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Рівненській області
ДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019
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ВаршаваКиевУкраинаВ мире
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