Колонна МЧС доставила в Донецк около 360 тонн гуманитарной помощи

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк около 360 тонн детского питания и медицинского имущества, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 17 октября.
"В ДНР прибыл 88 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы в количестве 36480 штук, а также медицинское имущество. Общий вес груза составил около 360 тонн", - сказал журналистам представитель МЧС ДНР.
На данный момент началась разгрузка гуманитарной помощи.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 87 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru