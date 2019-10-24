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РИА Новости

Колонна МЧС доставила в Донецк около 360 тонн гуманитарной помощи

09:17 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк около 360 тонн детского питания и медицинского имущества, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 17 октября.
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"В ДНР прибыл 88 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы в количестве 36480 штук, а также медицинское имущество. Общий вес груза составил около 360 тонн", - сказал журналистам представитель МЧС ДНР.
На данный момент началась разгрузка гуманитарной помощи.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 87 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФРоссияУкраинаОбщество
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