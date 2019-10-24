При крушении вертолета недалеко от Лас-Вегаса погиб человек

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вертолет Robinson R44 потерпел крушение около информационно-туристического центра природоохранной зоны недалеко от Лас-Вегаса, пилот погиб, пассажир получил ранения, сообщает телеканал FOX5.
Инцидент произошел около центра национальной природоохранной зоны Ред-Рок-Каньон в среду днем по местному времени. Двух человек, находившихся на борту воздушного судна, госпитализировали. Один из них, 52-летний пилот, впоследствии скончался.
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, вертолет упал в связи с "неизвестными обстоятельствами". По данным ведомства, пилот имел опыт управления вертолетом. Имя пассажира не называется.