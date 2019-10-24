Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T09:14Z
https://ria.ru/20191024/1560146347.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:308:2048:1460_1036x0_80_0_0_079b69c2ac9a1fc726989ff75714e467.jpg
РИА Новости

При крушении вертолета недалеко от Лас-Вегаса погиб человек

09:14 24.10.2019
112
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вертолет Robinson R44 потерпел крушение около информационно-туристического центра природоохранной зоны недалеко от Лас-Вегаса, пилот погиб, пассажир получил ранения, сообщает телеканал FOX5.
Инцидент произошел около центра национальной природоохранной зоны Ред-Рок-Каньон в среду днем по местному времени. Двух человек, находившихся на борту воздушного судна, госпитализировали. Один из них, 52-летний пилот, впоследствии скончался.
Самолет Cessna
Вчера, 05:24РИА Новости
В мексиканском городе Мичоакан разбился легкомоторный самолет
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, вертолет упал в связи с "неизвестными обстоятельствами". По данным ведомства, пилот имел опыт управления вертолетом. Имя пассажира не называется.
010001
Лас-ВегасВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Китае
В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
РИА
Новости
Самолет Cessna
В мексиканском городе Мичоакан разбился легкомоторный самолет
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии сообщил, что Киев заинтересовался военными самолетами
ДТП с автобусом международного назначения в Ровенской области Украины. 24 октября 2019
На Украине попал в ДТП автобус Киев — Варшава, водитель погиб
Лента
новостей
Полиция в Мексике
Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
Лесные пожары в Калифорнии
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
Красный Крест направил в Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Вертолет Robinson
Два вертолета столкнулись над техасским ранчо
Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
Колонна МЧС доставила в Донецк около 360 тонн гуманитарной помощи
Президент Боливии Эво Моралес
Мексика поздравила Моралеса с победой на выборах в Боливии
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
ЕС призвал власти Боливии провести второй тур президентских выборов
Константин Затулин
Главы правительств СНГ обсудят сотрудничество по цифровому развитию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Лента новостейМолния