Индия за пять лет обогнала 79 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Индия поднялась до 63-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 77-й строчки, при этом за прошедшие пять лет ей удалось опередить в этом списке 79 стран, следует из доклада Всемирного банка.

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Согласно документу, Индия в данном рейтинге заняла 63-ю строку, поднявшись за год на 14 позиций. Этому способствовали проведение серии реформ в сфере налогообложения, успех флагманской программы премьер-министра Нарендры Моди "Делай в Индии", а также усилия его правительства по привлечению иностранного капитала.

"Уже третий год подряд Индия входит в число 10 лидеров данного рейтинга по темпам роста привлекательности ведения бизнеса. Это - большой успех, которого удавалось достичь лишь немногим странам за предыдущие более чем 20 лет. Как правило, такого же результата удавалось достичь лишь небольшим и однородным по населению государствам", - прокомментировал агентству PTI представитель Всемирного банка, болгарский экономист Симеон Дянков.

Еще в 2014 году, когда Нарендра Моди впервые занял пост премьер-министра Индии, страна занимала 142 из 189 строчек в рейтинге Doing Business-2020. К 2017 году Индии удалось подняться до 100 места, однако в этом списке она по-прежнему находилась ниже таких стран, как Иран и Уганда. Минувший год ознаменовал для Индии мощный скачок, и она, наконец, вошла в сотню лидеров данного рейтинга.