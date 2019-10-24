Индия за пять лет обогнала 79 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Индия поднялась до 63-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 77-й строчки, при этом за прошедшие пять лет ей удалось опередить в этом списке 79 стран, следует из доклада Всемирного банка.
Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
Согласно документу, Индия в данном рейтинге заняла 63-ю строку, поднявшись за год на 14 позиций. Этому способствовали проведение серии реформ в сфере налогообложения, успех флагманской программы премьер-министра Нарендры Моди "Делай в Индии", а также усилия его правительства по привлечению иностранного капитала.
"Уже третий год подряд Индия входит в число 10 лидеров данного рейтинга по темпам роста привлекательности ведения бизнеса. Это - большой успех, которого удавалось достичь лишь немногим странам за предыдущие более чем 20 лет. Как правило, такого же результата удавалось достичь лишь небольшим и однородным по населению государствам", - прокомментировал агентству PTI представитель Всемирного банка, болгарский экономист Симеон Дянков.
Еще в 2014 году, когда Нарендра Моди впервые занял пост премьер-министра Индии, страна занимала 142 из 189 строчек в рейтинге Doing Business-2020. К 2017 году Индии удалось подняться до 100 места, однако в этом списке она по-прежнему находилась ниже таких стран, как Иран и Уганда. Минувший год ознаменовал для Индии мощный скачок, и она, наконец, вошла в сотню лидеров данного рейтинга.
Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку за собой сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую строку рейтинга. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.