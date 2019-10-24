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РИА Новости

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

09:07 24.10.2019 (обновлено: 09:31 24.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую базу данных клиентов Сбербанка выставили на продажу на черном рынке в интернете, сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что объявление появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В нем говорится, что база содержит порядка миллиона позиций с полными данными (в том числе паспорт, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.
При этом, как подчеркивает издание, в объявлении предлагается также выгрузка по последнему звонку клиента в банк и заявляется возможность предоставить запись этого разговора.
Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
"Известия" утверждают, что в базе есть информация на 11500 граждан, которые брали кредит в Сбербанке. Журналистам удалось провести проверку тестового перечня заемщиков, и данные подтвердились.
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21179612440
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
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