СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Отмечается, что объявление появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В нем говорится, что база содержит порядка миллиона позиций с полными данными (в том числе паспорт, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.