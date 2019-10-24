В Алма-Ате на восемь лет осудили российского топ-менеджера за хищения

АЛМА-АТА, 24 окт – РИА Новости. Алмалинский районный суд Алма-Аты признал бывшего топ-менеджера крупной казахстанской автодилерской компании "Астана моторс" гражданина России Антона Афонина виновным в хищении вверенного имущества и коммерческом подкупе и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.

Дело поступило в суд еще в мае, однако широкую огласку получило в сентябре, после того, как Афонин записал несколько видеообращений в Facebook в адрес руководителей генеральной прокуратуры и верховного суда республики с просьбой обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение его дела.

Кроме Афонина обвиняемыми по делу проходили бывший директор ТОО Hyindai Auto Kazakhstan (входит в группу компаний "Астана моторс") Аскар Джунисалиев и еще один гражданин республики Виктор Кузеев.

Суд установил, что подсудимые незаконно получали денежное вознаграждение от компаний-подрядчиков "Астана моторс" за обеспечение их побед в тендерах и обналичивали эти средства через подставные фирмы. Суд установил, что своими преступными действиями подсудимые нанесли ТОО Hyundai Auto Kazakhstan материальный ущерб в размере 144 миллиона тенге (около 370 тысяч долларов).

"В суде подсудимые Афонин и Джунисалиев вину не признали. Подсудимый Кузеев, в свою очередь, признал вину полностью, раскаялся в содеянном и примирился с потерпевшей стороной с заключением соглашения о возмещении ущерба", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда Афонин и Джунисалиев осуждены к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, после отбытия основного вида наказания Афонин будет выдворен за пределы Казахстана. Суд назначил эту мера наказания в качестве дополнительной. Признавший вину Кузеев получил семь с половиной лет лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать с осуждённых материальный ущерб, нанесенный ТОО Hyundai Auto Kazakhstan.