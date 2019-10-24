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РИА Новости

Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии

08:54 24.10.2019 (обновлено: 11:05 24.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПервоклассники на уроке
Первоклассники на уроке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Первоклассники на уроке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Мелодии из советских мультфильмов, рэперов и другая популярная музыка звучит в школах Красноярска вместо традиционных звонков, сообщает управление образования города.
По его данным, например, в школе № 32 инициатором идеи стали не дети, а школьный охранник Валерий Максименко.
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"Он решил, что классический звонок слишком резкий и неприятный. Никаких положительных эмоций он не несет, только нервирует учеников и педагогов. Веселые мелодичные песни, напротив, поднимают настроение. Теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий", - говорится в сообщении.
Охранник ищет песни в сети, скачивает их, "режет" в специальной программе под формат школьного звонка. В плей-листе более 500 композиций. Преимущественно это классика и инструментальная музыка. Собственную мелодию звонка "заказывают" и ученики, и педагоги.
"Школьники отдают предпочтение песням из мультиков и фильмов, особым спросом пользуются "Крылатые качели" и мелодии из "Бременских музыкантов". Также ребята любят песни Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, групп "Би-2" и "Кино". Педагоги отдают предпочтению классической музыке, хитам 80-90-х годов", - сообщает пресс-служба.
Она отмечает, что особой популярностью пользуется песня Hotel California. Максименко строго следит за содержанием песен: просьбы сделать школьный звонок из "Владимирского централа" он отклонил.
От стандартного школьного звонка отказались в гимназиях № 1, 4, 6 и школе № 154. В лицеях № 6, 7, школе № 150, гимназии №13 приобщаются к классике и инструментальной музыке. В образовательном комплексе "Покровский" школьный звонок заменяет мелодия, сочиненная первым губернатором Енисейской губернии Александром Степановым, которая играет на башне мэрии с часами.
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