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РИА Новости

В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек

08:49 24.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 окт - РИА Новости. Условным сроком отделалась региональный менеджер салона связи в Ханты-Мансийском автономном округе, оформившая кредиты на 70 клиентов, которые не подозревали о произошедшем, сообщает в четверг прокуратура Югры.
Жительница Кондинского района ХМАО в 2012 году работала региональным менеджером по продажам финансовых продуктов в офисе одной из сетей мобильной связи, уточняет надзорное ведомство.
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"Вступив в преступный сговор с коллегой, она оформила кредитные продукты на 70 граждан, ранее обращавшихся в офис и не осведомленных о преступных намерениях злоумышленницы. В результате указанной деятельности был причинен ущерб трем кредитным организациям на сумму около 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
"Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - резюмировали в прокуратуре Югры.
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Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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