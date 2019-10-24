В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 окт - РИА Новости. Условным сроком отделалась региональный менеджер салона связи в Ханты-Мансийском автономном округе, оформившая кредиты на 70 клиентов, которые не подозревали о произошедшем, сообщает в четверг прокуратура Югры.

Жительница Кондинского района ХМАО в 2012 году работала региональным менеджером по продажам финансовых продуктов в офисе одной из сетей мобильной связи, уточняет надзорное ведомство.

"Вступив в преступный сговор с коллегой, она оформила кредитные продукты на 70 граждан, ранее обращавшихся в офис и не осведомленных о преступных намерениях злоумышленницы. В результате указанной деятельности был причинен ущерб трем кредитным организациям на сумму около 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.