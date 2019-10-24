Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T10:00Z
https://ria.ru/20191024/1560145307.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156014/54/1560145480_0:97:940:626_1036x0_80_0_0_989213b21d92b5510cebfd996bd47080.jpg
РИА Новости

Без срока давности: история финских концлагерей — насилие и голод

10:00 24.10.2019
42553
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике КарелияУзники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева
Узники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике Карелия
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. РИА Новости впервые публикует документы о финских концлагерях, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Первый из шести лагерей был создан 24 октября 1941 года. На девяти машинописных листах, предоставленных управлением ФСБ по Республике Карелия, описывается устройство лагерей, будни узников и называются имена руководства и надзирателей.
Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек. Около трети заключенных погибли от голода. По мнению карельского экспертного сообщества, финны в большинстве случаев уничтожали людей без использования оружия, искусственно создавая голод и не оказывая медпомощь.
Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с одной из бывших узниц — Клавдией Нюппиевой. Она попала в концлагерь вместе с мамой и пятью сестрами, младшей тогда был год, старшей — 14 лет.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
27 августа, 09:00РИА Новости
Без срока давности: СК ищет латвийских карателей, виновных в геноциде

По расовому признаку

Из документов мы узнаем, что в шести концлагерях в Петрозаводске содержались около 25 тысяч человек. Каждый из лагерей пронумерован. Только в концлагере под номером два содержалось до двух тысяч человек, в подавляющем большинстве русские. Нюппиева также подтверждает, что в лагеря люди помещались по политическим и национальному признакам. "В основном были славяне: русские, украинцы и белорусы", — вспоминает она.
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
1 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
2 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
3 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
4 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
5 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
6 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
7 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
8 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
9 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
10 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
11 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
12 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
13 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
14 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
1 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
2 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
3 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
4 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
5 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
6 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
7 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
8 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
9 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
10 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
11 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
12 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
13 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
14 из 14
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
Нюппиева рассказала об условиях в лагерях. "Сначала мы жили в чулане без окна. Потом нам дали комнату с плитой, где не было даже кровати. Спали на полу. У нас с сестрой, которая старше меня на три года, была одна пара ботинок на двоих, поэтому зимой нельзя было выйти на улицу", — говорит она.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища
8 сентября 2016, 14:51РИА Новости
Блокада Ленинграда, "доска Маннергейма" и забытые уроки историиПетербуржец Павел Кузнецов через суд требует признать незаконной установку мемориальной доски маршалу Карлу Маннергейму. Представляющий интересы Кузнецова в суде юрист Илья Ремесло обращает внимание на исторические и правовые факты об участии финских военных в блокаде Ленинграда.
В документах описывается обстановка в лагере под номером два. Он был обнесен колючей проволокой, днем охранялся по периметру двумя постами, ночью солдаты патрулировали территорию.
"Стояли вышки, на них охрана. Два ряда колючей проволоки. Надпись: "Вход и выход из лагеря и разговоры — под угрозой расстрела", — подтверждает Нюппиева.
Охрана, которая состояла исключительно из финнов, отпущенных с фронта на отдых, действительно стреляла. "Осенью 1943 года (Нюппиевой на тот момент было восемь лет. — Прим. ред.) в меня тоже стреляли. Мы выбрались за колючую проволоку на гороховое поле. Горох в итоге мы не нашли, но когда возвращались в лагерь, охрана заметила, вышел часовой и начал стрелять. Он попал в меня, ранил в бедро", — рассказывает она. По ее словам, рана долго гноилась, в итоге зажила без медицинской помощи. "Потому что никто нас в концлагере не лечил", — вспоминает бывшая узница.
Администрация состояла из начальника лагеря и заместителя — оба финские военные. Также был комендант по имени Валентин Микс из среды лагерников и переводчик. Были и старшие домов и квартир, которые назначались из заключенных. Они следили за порядком, ежедневно докладывали начальнику лагеря обо всех происшествиях и нарушениях внутреннего режима.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны на территории Еврейского музея и центра толерантности
4 июня, 15:09РИА Новости
Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто

Голод, работа, избиения

"Жили впроголодь, кормили очень плохо, давали немного муки — в день ложка на человека. Варили кашу, пекли маленькие лепешечки прямо на плите, без сковородки. Ничего же не было. Иногда давали испорченный сыр", — рассказывает Нюппиева.
Во время беседы она много говорила о голоде. Научные исследования также указывают, что заключенные финских концлагерей погибали в основном от недоедания и болезней.
При скудном питании людей заставляли работать. Все лагерники были разбиты на бригады, которые выводили под конвоем. Регламентированного подъема не было, но все должны были быть к семи часам утра у ворот. Работа начиналась в восемь часов утра, обеденный перерыв длился 20-30 минут. Заканчивалась смена в 16 часов. После чего бригады конвоировали обратно в лагерь. После 18 часов всякое движение по территории прекращалось, за этим строго следили старшие домов и квартир.
Истории.doc
Тедеев Сева Естаевич, чудо спасения из концлагеря
7 мая, 11:00
Заключенные работали на Онежском заводе, хлебозаводе, восстанавливали электростанцию, обслуживали военную полицию и военнослужащих. Часть лагерников разбирала старые деревянные дома в Петрозаводске на дрова. При этом хорошие дома вывозились в Финляндию.
В лагере и на работе были введены телесные наказания, избивали за любой проступок: подошел близко к колючей проволоке — порка, не выполнил норму на работе — порка. "Пороли женщин и детей, провинившихся, кого ловили, кто уходил за колючую проволоку. Били розгами, дубинками, что вся спина была в кровоподтеках. По нескольку дней люди не могли встать. Были и карцеры", — говорит Нюппиева, добавляя, что порой узников забивали до смерти.
В документах приводится история мужчины по фамилии Бриткин. Он был направлен на лесоразработки, но из-за плохих условий заболел. Мужчина обратился к врачу, но тот избил его до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер. Разумеется, случай такого "лечения" был не один.
"На лесозаготовках через три месяца третья часть узников умирала, потому что работали в лесу без одежды, обуви", — рассказывает Нюппиева.
© Предоставлено управлением ФСБ по республике КарелияДокумент о финских концлагерях в Петрозаводске
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
© Предоставлено управлением ФСБ по республике Карелия
Документ о финских концлагерях в Петрозаводске
Особенно жестоким обращением с лагерниками, говорится в документах, отличался комендант Микс. Приводятся показания очевидцев: пьяный Микс порой избивал людей без причин.

"Один возчик был избит резиновой плеткой до потери сознания. <…> В январе при попытке к бегству из лагеря были задержаны трое мужчин, которые избиты до смерти, после чего их в ящике вывезли из лагеря", — перечисляется в документах. Упоминается, что некоторых людей могли избить трижды за день.

Еще один случай из документов: в начале апреля мальчика восьми лет избили за то, что тот пытался пройти незаметно в город, чтобы попросить у солдат хлеба или каши. После избиения его заключили в карцер. Нюппиева также вспоминает, что люди выходили за колючую проволоку, чтобы просить подаяния у финских солдат или в поисках какой-то еды, даже травы.
Нюппиева рассказывает, что были и попытки бежать из концлагеря. "Но дело в том, что если из барака кого-то не оказалось на вечерней проверке, то наказывались все оставшиеся, семья, родственники", — рассказывает она.
По ее словам, были в концлагере случаи, когда финские охранники насиловали девочек-узниц. "Я возглавляю общественную организацию, у нас состояли на учете женщины, родившиеся от 15-летних матерей, изнасилованных охранниками в лагере", — говорит она.

Детские гробики хоронили стоя

Ученые до сих пор спорят о количестве жертв среди гражданского населения в финских концлагерях. По информации Нюппиевой, была проведена эксгумация, найдены 39 братских захоронений. "В общей сложности более семи тысяч захороненных", — говорит она.
Нюппиева вспоминает, что трупы из лагерей вывозили два раза в неделю. Могилы размером два на три метра копали узники от 12 лет. "Гробы складывали в несколько рядов, по три-четыре доверху. Детские гробики ставили стоя", — говорит она.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша. Архивное фото
27 января 2018, 08:00РИА Новости
"Я пережил Освенцим": истории бывших узников концлагеря
211364033114
Обсудить 23
ФинляндияКарелияВ мире
Популярные комментарии
Ну и кто мне после этого расскажет как в СССР всех порепрессировали? Когда вот этих карателей финских репрессировали - туда им и дорога!
24 октября, 11:26
ddoomrules
128000110
Всегда странно смотреть, как нынешние жители ленобласти приезжают и скупают просроченные продукты и самого низкого качества, говоря, что это вкуснее российского и поднимая экономику Финляндии.
24 октября, 13:45
PPomar
43142112
Рекомендуем
Первоклассники на уроке
Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
РИА
Новости
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Лента
новостей
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Чашка кофе
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
Лента новостейМолния