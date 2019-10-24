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РИА Новости

В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

08:41 24.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Автомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики въехала в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 88-го гуманитарного конвоя МЧС РФ въехали в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск более 181 тонн наборов детского питания, медоборудования и медикаментов. По данным МЧС, колонна отправилась на разгрузку.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРМЧС РФЛуганскРоссия
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