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РИА Новости

После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек

08:31 24.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек остаются на лечении в больницах после прорыва защитной дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 6.00 мск четверга в лечебных учреждениях остаются госпитализированными 16 человек", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
23 октября, 07:20РИА Новости
Водолазы нашли три автомобиля на месте прорыва дамб в Красноярском крае
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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