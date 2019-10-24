В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб

Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось об опознании 15 погибших, тела которых были найдены в субботу. О еще двух жертвах стало известно во вторник.

"В течение минувших суток проведено опознание еще двух тел погибших, всего опознано 17 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все 17 тел погибших выданы родственникам для захоронения.