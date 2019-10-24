В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось об опознании 15 погибших, тела которых были найдены в субботу. О еще двух жертвах стало известно во вторник.
"В течение минувших суток проведено опознание еще двух тел погибших, всего опознано 17 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все 17 тел погибших выданы родственникам для захоронения.
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.