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РИА Новости
Омская область

Омская область привлечет инвесторов в сферу информационных технологий

08:24 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНочной Омск
Ночной Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ночной Омск. Архивное фото
ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Власти Омской области привлекут частные инвестиции на модернизацию Региональной навигационно-информационной системы (РНИС), отслеживающей движение транспорта и вывоз мусора, сообщает облправительство.
"На заседании правительства Омской области под руководством губернатора Александра Буркова признано целесообразным заключение концессионного соглашения на модернизацию Региональной навигационно-информационной системы Омской области. Принят проект соответствующего распоряжения", - говорится в сообщении.
В областном кабмине отметили, что это первый на уровне региона документ, определяющий вектор развития механизма государственно-частного партнерства с привлечением инвестиций в сфере информационных технологий.
Объем инвестиций, который планируется направить на модификацию и обеспечение функционирования РНИС Омской области составит не менее 47,5 миллиона рублей. Концессионера будут выбирать по процедуре открытого конкурса. Срок реализации концессионного соглашения - 7 лет.
Соборная площадь в Омске
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В результате доработки государственной информационной системы омичи смогут получать в режиме реального времени доступ к информации о прибытии транспортных средств и оперативных изменениях маршрутов движения общественного транспорта, параметрах содержания дорог, вывозу мусора.
В свою очередь, транспортные компании без дополнительных затрат на закупку и дальнейшую эксплуатацию отдельных программно-аппаратных комплексов смогут получить доступ к функционалу многоуровневой диспетчеризации автопарка, мониторингу таких параметров транспортных средств, как контроль топлива, соблюдение маршрута следования, параметры стиля вождения в разрезе каждого водителя.
Проект распоряжения правительства Омской области подготовлен в соответствии c федеральным законом "О концессионных соглашениях". Его реализация не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Омской области, отметили в облправительстве.
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