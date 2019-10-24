Омская область привлечет инвесторов в сферу информационных технологий

ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Власти Омской области привлекут частные инвестиции на модернизацию Региональной навигационно-информационной системы (РНИС), отслеживающей движение транспорта и вывоз мусора, сообщает облправительство.

"На заседании правительства Омской области под руководством губернатора Александра Буркова признано целесообразным заключение концессионного соглашения на модернизацию Региональной навигационно-информационной системы Омской области. Принят проект соответствующего распоряжения", - говорится в сообщении.

В областном кабмине отметили, что это первый на уровне региона документ, определяющий вектор развития механизма государственно-частного партнерства с привлечением инвестиций в сфере информационных технологий.

Объем инвестиций, который планируется направить на модификацию и обеспечение функционирования РНИС Омской области составит не менее 47,5 миллиона рублей. Концессионера будут выбирать по процедуре открытого конкурса. Срок реализации концессионного соглашения - 7 лет.

В результате доработки государственной информационной системы омичи смогут получать в режиме реального времени доступ к информации о прибытии транспортных средств и оперативных изменениях маршрутов движения общественного транспорта, параметрах содержания дорог, вывозу мусора.

В свою очередь, транспортные компании без дополнительных затрат на закупку и дальнейшую эксплуатацию отдельных программно-аппаратных комплексов смогут получить доступ к функционалу многоуровневой диспетчеризации автопарка, мониторингу таких параметров транспортных средств, как контроль топлива, соблюдение маршрута следования, параметры стиля вождения в разрезе каждого водителя.