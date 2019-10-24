Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Кинологи в поисках пропавших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края осмотрели 9 тысяч квадратных метров прилегающей к реке территории, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
"За минувшие сутки спасателями проводился осмотр осушенных территорий, созданных путем возведения временных дамб, проверка иловых масс, разбор завалов ручным методом. Наземной группировкой обследовано 3 км береговой линии реки Сисим, кинологической службой обследовано 9000 кв м прилегающей к реке территории. Местонахождение троих человек остается по-прежнему не известно, поиски продолжаются", - сказала представитель главка.