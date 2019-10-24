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РИА Новости
Омская область

Правительство Омской области утвердило бюджет региона на 2020 год

08:14 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСоборная площадь в Омске
Соборная площадь в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 24 окт – РИА Новости. Правительство Омской области под руководством губернатора Александра Буркова согласовало закон о бюджете региона на 2020 год, в основе которого финансирование мероприятий национальных проектов, сообщает региональный кабмин.
"Региональный кабинет министров Александра Буркова согласовал проект главного финансового документа на следующий год и плановый период. Расходы бюджета Омской области на 2020 год сформированы в объеме 92,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Общий объем доходов областного бюджета согласно законопроекту составит 90,8 миллиарда рублей, что на 13,3 миллиарда рублей больше, чем в первоначальном проекте бюджета на текущий год. При этом общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета региона в 2020 году планируется на уровне 67,5 миллиарда рублей, это на 8,2% больше, чем в уточненном бюджете на 2019 год. Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 23,3 миллиарда рублей.
"С учетом бюджетной политики региона, нацеленной на снижение долговой нагрузки, дефицит бюджета в 2020 году запланирован на уровне 1,9 миллиарда рублей. Как и в 2019 году, ключевая задача, которая стояла перед правительством - обеспечение финансированием мероприятий национальных проектов. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 14,3 миллиарда рублей, в том числе 5 миллиардов - за счет собственных средств региона", - сообщают власти.
Омская область
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В отраслевой структуре расходов областного бюджета преобладают традиционно расходы социально-культурного блока. Так, расходы госпрограммы по развитию здравоохранения запланированы в объеме 19 миллиардов рублей. В рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения" отражены расходы в объеме 16 миллиардов рублей, большая часть будет направлена на выплаты и льготы различным категориям населения. Финансирование самой крупной по объему госпрограммы - в сфере развития образования - в проекте бюджета предусмотрено на уровне 24,1 миллиарда рублей.
По словам министра финансов региона Вадима Чепенко, приоритетными задачами бюджетной политики Омской области остаются системная работа над увеличением поступлений в консолидированный бюджет Омской области и над повышением эффективности расходов "в соответствии с принципами рачительного, прозрачного и законного использования имеющихся ресурсов".
"Надеюсь, депутаты так же оперативно изучат, рассмотрят и примут бюджет, как мы его подготовили", - сказал губернатор Бурков, подводя итог обсуждению документа на заседании кабинета министров. Правительство Омской области представит весь бюджетный пакет на рассмотрение в Заксобрание региона уже 25 октября.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскЭкономика
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